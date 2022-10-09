الشاعر تركي الميزاني يصف علاقته بنادي النصر.. ويوجه رسالة خاصة لجمهوره (فيديو)

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عبر الشاعر تركي الميزاني، اليوم، عن حبه الشديد لنادي النصر، وجماهيره، مؤكدًا: “وعد مني سأكتب له قصيدة في أقرب حدث”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة روتانا خليجية، أنه يحب جمهور النصر بصورة كبيرة، لأن النادي عانى سنوات، وعلى الرغم من ذلك جمهوره يكبر، سنة تلو الأخرى، ويقف سندًا له.

وشدد على أن ميوله للنصر ومحبته له لا تلغي احترامه وتقديره للأندية الأخرى سواء الأهلي أو الهلال أو الشباب، وغيرهم، مؤكدًا قوله: ” أنا جزء منهم لأني محب للرياضة السعودية”.