الشاعر سعد علوش يتحدث عن أشهر أبياته في سمو ولي العهد(فيديو)

أوضح الشاعر سعد علوش مدلولات أشهر أبياته في شأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف «علوش» خلال لقائه ببرنامج «الليوان» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنه صاحب بيتي الشعر: «سلامي على اللي شال شعبه على يمناه» حيث تقوم فكرة البيتين على أن المملكة تضرب الآن مثلا في تجاوز المستحيلات التي كانت موجودة في الماضي، وقد حدث التغيير في المملكة في الإنسان بوقت وجيز ليعطي لنا أملا.

وربط الشاعر بين قصيدته ودور المملكة في الوضع العالمي الراهن فالولايات المتحدة هي الأقوى، والمفترض أن يصدر الأقوى ثقافته وقيمه لكن أثبتت واشنطن والغرب حاليا للعالم أجمع أن ثقافتهم لا تصدر وأن العالم بدأ يرفضها.

الشاعر سعد علوش يتحدث عن أشهر أبياته في سمو ولي العهد #سعد_علوش_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/4wfdNtCL12 — الليوان (@almodifershow) April 3, 2023

اقرأ ايضًا