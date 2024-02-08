“الشاي” يحتوى على “سموم”

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وجدت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ساوث كاليفورنيا” الأمريكية، علاقة بين بعض الأطعمة والمشروبات وزيادة مستويات مادة البيرفلوروالكيل السامة (PFAS) التي تتراكم في الجسم مع مرور الوقت.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Environment International” العلمية، أن الشاي وشطائر اللحم من أكثر المواد الغذائية التي تحتوي على هذه المواد السامة، والتي تتسبّب في مشاكل صحية مثل تلف الكبد وارتفاع الكوليسترول والسكر في الدم والسرطان.

وتعتبر البيرفلوروالكيل من المواد الكيميائية الاصطناعية الموجودة في العديد من المنتجات المنزلية، مثل المقالي غير اللاصقة والمنسوجات المقاومة للماء وتغليف المواد الغذائية.