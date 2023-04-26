الشباب يختتم تحضيرات الاتحاد

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فرض الإسباني فيسنتي مورينو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، تدريبات تكتيكية، اطمأن خلالها على جاهزية لاعبيه، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد في قمة مباريات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

ويحل الفريق العاصمي الثالث بـ 50 نقطة، ضيفاً على متصدر جدول ترتيب المسابقة الذي يملك 56 نقطة، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وانطلق المران الشبابي، بتمارين الإحماء، قبل أن يجري اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، اعتمد خلالها النهج التكتيكي الذي يرغب تطبيقه في المباراة، وغادر فور نهاية الحصة التدريبية إلى جدة.

ويأمل الشباب في الاستفادة من تعثر النصر في الجولتين الماضيتين، بالتعادل مع الفيحاء والخسارة من الهلال، للصعود إلى المركز الثاني، حيث تفصله عن الأصفر 3 نقاط، قبل أن يلتقيان في الجولة 28 من المسابقة.