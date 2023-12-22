الشباب يسقط أمام الأخدود ويتراجع للمركز الـ 13

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فاز الأخدود على الشباب 1-صفر، لتتواصل معاناة فريق العاصمة خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) .

وسجل النيجيري سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من انطلاق صافرة البداية، بعدما توغل داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.

وشهدت المباراة حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، إذ تلقى نواف الصعدي البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، قبل أن يحصل أندريه بوركا مدافع الشباب على طرد مباشر هو الآخر في الدقيقة 70.

ورفع الأخدود رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة وصعد إلى المركز 12 في الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز 13.