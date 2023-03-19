الشباب يسقط في فخّ التعادل أمام الرائد

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سقط فريق الشباب، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الرائد، بثنائية لمثلها، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

وتقدم فريق الرائد بعد مرور 25 دقيقة بهدف سجله لاعبه جوليو تفاريس، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها تفاريس بتسديدة قوية في الشباك.

وسجل ميتريتا الهدف الثاني للرائد في مرمى الشباب، في الدقيقة (37) بعد تمريرة رائعة من جوليو تفاريس في اتجاه ميتريتا الذي تسلم الكرة وسدد بيمناه قوية، حاول حارس الشباب إبعادها لكنها سكنت الشباك.

وقلص فريق الشباب النتيجة في الدقيقة (58) بهدف سجله محترفه كريتشوفياك، بعد تمريرة قصيرة وصلت إلى اللاعب على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية صاروخية في الشباك.

وأدرك فريق الشباب هدف التعادل في الدقيقة (75) عن طريق محترفه بوبندزا، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن يبعدها الدفاع لتصل إلى بوبندزا الذي سدد أرضية قوية في الشباك.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيدهما بدوري روشن للمحترفين، حيث أصبح رصيد الشباب 44 نقطة، في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد 25 نقطة في المركز التاسع.