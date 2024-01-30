الشباب يضم فيتينيو حتى نهاية الموسم

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أنهت إدارة نادي الشباب، التعاقد مع البرازيلي فيكتور دوس سانتوس «فيتينيو» لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة من الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري حسبما أعلن النادي العاصمي عبر «إكس».

وكان الاتفاق تعاقد مع الجناح البرازيلي الصيف قبل الماضي حتى عام 2025.

وظهر البرازيلي مع الاتفاق في 32 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 3، كما شارك مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا 4 مباريات وسجل هدفين.



وبدأ اللاعب الشاب مسيرته مع إنترناسيونال البرازيلي 2015، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى سسكا موسكو الروسي، ومنه إلى فلامينجو البرازيلي ثم التوجه إلى الاتفاق.