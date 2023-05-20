الشباب يعود.. ويبدأ تحضيرات النصر

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بدأ فريق الشباب الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة النصر مضيفه، على ملعب «الأول بارك» في قمة مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء المقبل.

وبعد أن تمتع اللاعبون براحة لمدة 24 ساعة، إثر الخسارة من الوحدة بهدف دون رد، الخميس، ضمن الجولة 27 للدوري، عاود الفريق تدريباته، السبت، تأهباً للقاء المرتقب وفق “الرياضية”.

وانطلقت الحصة التدريبية، بالجري حول الملعب، تبعها تمارين إحماء وتسخين، ثم قسم الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق، اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت الأولى تمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت الثانية تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة مصغرة في ثلثي الملعب.

يذكر أن الفريق العاصمي، خرج من المنافسة على اللقب، عقب خسارته في الجولة الماضية، حيث يملك 53 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.