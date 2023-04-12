الشباب يهزم الخليج ويبقي على آمال المنافسة على اللقب

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سجل حسين القحطاني هدفا بالرأس في الشوط الثاني ليقود الشباب للفوز 3-2 على مضيفه الخليج ليبقي على آماله في مواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكانت المباراة شهدت بداية سريعة حيث سجل الفريقان ثلاثة أهداف في أول 15 دقيقة.

وضع الأرجنتيني كريستيان جوانكا الشباب في المقدمة بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة.

وضاعف آرون بوبيندزا النتيجة بمجهود فردي بعد أن مر من لاعبين اثنين بشكل رائع ثم خدع الحارس وأحد المدافعين ليضع الكرة بيسراه من مسافة قريبة في الشباك في الدقيقة السادسة.

وقلص فابيو مارتينيز الفارق للخليج في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل المنطقة فشل حارس الشباب في التعامل معها لتسكن شباكه.

وأدرك سوكول سيكاليشي التعادل للخليج في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل المنطقة بعد أن تلاعب بالدفاع وسجل القحطاني هدف الفوز للشباب في الدقيقة 59 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة يليه النصر الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.