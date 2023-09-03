الشباب يواصل التراجع في الدوري بخسارة جديدة أمام الخليج

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حول فريق الخليج تأخره لفوز على نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، بالجولة الخامسة لدوري روشن.

وسجل اللاعب حبيب ديالو الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل منصور حمزي للخليج في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 68، تمكن اللاعب فابيو مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج، ليحرز بعدها محمد شريف الهدف الثالث للخليج في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ظل الشباب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ملخص المباراة

وفي الدقيقة الثالثة كاد يسجل فهد المولد هدفًا مبكرًا لفريق الشباب، بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها بتسديدة لكنها اصطدمت بالدفاع وخرجت لركلة ركنية.

وسدد جوستافو كويلار صاروخا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 4، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وأهدر اللاعب إيفو رودريجيز هدفا محققا لفريق الخليج في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية خلف الدفاع جعلته أمام المرمى، لكنه فشل في السيطرة على الكرة.

وسجل اللاعب حبيب ديالو الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 20، بعدما نفذ حسين القحطاني ركلة حرة حولها سانتوس برأسه لداخل شباك الخليج.

وأحرز اللاعب منصور حمزي هدف التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 39، مستغلا تمريرة رائعة من فابيو مارتينيز حوّلها اللاعب بنجاح لداخل شباك الشباب.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الشباب جوستافو كويلار في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 55 حصل لاعب الخليج عبدالاله هوساوي على بطاقة حمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين

وقرر مدرب الشباب مارسيل كايزر اجراء تبديلا في الدقيقة 60 بدخول اللاعب متعب الحربي بدلا من حسين الصبياني، وبعد دقيقتين دخل الثنائي محمد حربوش ونواف الصعدي بدلا من فواز الصقور ونادر الشراري.

وأهدر اللاعب فهد المولد هدفًا للشباب في الدقيقة 64، بعد عرضية من حبيب ديالو، لكن المولد لم يتمكن من تحويلها بطريقة جيدة نحو الشباك.

وفي الدقيقة 68 سجل اللاعب فابيو مارتينيز الهدف الثاني لفريق الخليج، بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها بتسديدة رائعة على يمين الحارس.

ويلعب الشباب بتشكيل مكون من:

“كيم سيونج جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، إياجو سانتوس، حسين الصبياني، وجوستافو كويلار، حسين القحطاني ، ماجد كنبة، هتان باهبري ، حبيب ديالو”.

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو ، إيفو رودريجيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، منصور حمزي، عبدالإله هوساوي، سعيد آل حمسل، وويونج جانج”.