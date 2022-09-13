الشبرقي: المملكة تقدم الإغاثات للمحتاجين دون تميز.. وهناك دولا تكيل بمكيالين مثلما حدث مع أوكرانيا

وأضاف الشبرقي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الإخبارية»: أن هناك العديد من الدول تكيل بمكيالين وتقديم كافة المساعدات لدولة أوكرانيا، عكس ما رأيناه من تلك دول تجاه دول العالم الثالث في القارات المختلفة.

وتابع: أن المملكة تقدم الخدمات الإنسانية للدول المتضررة دون النظر لأي أعتبارات دينية أو غيرها، مشددًا على أهمية أن تتبع جميع دول العالم هذا النهج لإنقاذ البشرية والعمل بمدبأ الإنسانية لا تميز بين الشعوب.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان