“الشبو المخدر”.. رحلة مميتة تبدأ بـ”السخونة” وتنتهي بـ”السكتة”

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حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أبرز التأثيرات والأضرار التي يتسبب فيها تعاطي مادة الميثامفيتامين المُخدرة (الشبو) على صحة الإنسان.

وأوضحت المديرية أن مادة الشبو تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم التشنجات والموت، إلى جانب حالة من القلق والارتباك والأرق تنتاب المتعاطي.

وأضافت أن هذه المادة المُخدرة تتسبب أيضاً في سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم، وتلف الأوعية الصغيرة في الدماغ والسكتة القلبية، وحالة من الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع، ما يدفع لارتكاب جرائم بشعة.