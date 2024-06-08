الشخص الذي توفى ولم يحج هل يلزم ورثته أداء الحج عنه؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان”، إن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بأدائه إن كان الشخص مستطيعا ماديا وبدنيا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أنه إذا توفي شخص وكان في استطاعته آداء فريضة الحج ولم يحج، ففي هذه الحالة يجب على ورثته تخصيص مبلغ من تركته وتوظيف شخص لآداء فريضة الحج عنه.

وذكر أنه إذا كان هذا الشخص لم تتوافر فيه شروط الاستطاعة ففي هذه الحالة ورثته بالخيار إما تبرعوا وقاموا بتوظيف شخص لآداء فريضة الحج عنه، أو لم يفعلوا ولا إثم عليهم.