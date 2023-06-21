الشرطة البريطانية تحقق في طعن شخصين بمستشفى

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ألقت الشرطة البريطانية اليوم (الأربعاء) على رجل بعد حادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في لندن، مؤكدة أن شخصين عثر عليهما مصابين بجروح نتيجة الطعن.

وأفادت الشرطة أنها لا تتعامل مع الحادث في الوقت الحالي على أنه حادث إرهابي، مبينة أنها تجري تحقيقاتها في الملابسات.

وقالت شرطة برنت على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن على علم بحادثة في مستشفى ميدلسكس المركزي في برنت، واستجاب للحدث هناك ضباط في الموقع»، مبينة أن ما حدث يتعلق بمريض، لكن لم تفصح عن تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم القبض على رجل، فيما شرع رجال الشرطة بتفتيش مبنى المستشفى، فيما أوضح مديرو سيارات الإسعاف أن شخصين على الأقل أصيبا في حادثة كبيرة وقعت في مستشفى ميدلسكس المركزي.

وطلب المستشفى من المرضى البقاء في غرفهم، في حين قال مريض في تغريدات على حسابه في «تويتر» إنهم في وحدة الغسيل الكلوي يحتمون بغرفة آمنة وهناك رجال شرطة ومسلحون في مكان الحادثة.