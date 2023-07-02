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أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف 56 شخصا في باريس للاشتباه بحملهم أسلحة.

وفي وقت سابق أعلنت الداخلية الفرنسية عن نشر 45 ألف شرطي وسط استمرار أعمال الشغب بالمدن الفرنسية لليلة الرابعة.

وكانت الداخلية الفرنسية ألقت القبض على 95 شخصا مساء الجمعة في المدينة وذلك على خلفية أعمال عنف ونهب العديد من المحال من بينها متجرا للأسلحة.

وكان رئيس بلدية مارسيليا قد طلب أمس إرسال قوات إضافية لإنفاذ القانون لمواجهة أعمال العنف والنهب التي وقعت في ثاني أكبر مدينة في فرنسا بعد باريس.. وقال في تغريدة في ساعة متأخرة أمس، إن مشاهد النهب والعنف غير مقبولة.

وتم إرسال تعزيزات أمنية أمس، واليوم تعزيزات ‘ضافية إلى مارسليا لمواجهة أعمال الشغب هذه التي استمرت حتى صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في آخر حصيلة لها القبض على 1311 شخصا في كل فرنسا من بينهم 406 في باريس.. وتقوم الآن شرطة باريس بتقييم وإحصاء خسائر أعمال الشغب التي اندلعت في العاصمة الليلة الماضية، حيث أعلن مركز الشرطة عن تضرر 16 مبنى، فضلا عن إصابة 7 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء أثناء أداء واجبهم.