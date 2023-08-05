الشرطة يضرب السد بالأربعة ويتأهل لنصف النهائي

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تأهل نادي الشرطة العراقي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان لكرة القدم بفوزه بنتيجة (4-2)، على حساب السد القطري.

وافتتح أكرم عفيف أهداف المباراة لمصلحة السد في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، بينما استطاع أمير خضير التعادل في الدقيقة 32.

وتمكن أسو رستم من تسجيل هدف الشرطة الثاني من علامة الجزاء، كما سجل اللاعب عينه الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وأحرز أحمد فرحان هدف الشرطة الرابع في الدقيقة 70.

وقلص أكرم عفيف النتيجة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

ويتأهل الشرطة لنصف نهائي كأس الملك سلمان لمواجهة الفائز من مواجهة النصر والرجاء المغربي غدًا.