الشرقاوي: المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر والسعودية قادرون علي النجاح في أفريقيا

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انطلقت في الرياض منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي العالمي الاقتصادي “العربي الأفريقية” وذلك برعاية وحضور وتشريف وزير المالية السعودي وبحضور وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط وبمشاركة وبحضور رفيع ومميز لمجتمع المال والاقتصاد والدبلوماسي الأفريقي والعربي، وشهد فاعليات المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة وأحد أهم هذه الاتفاقيات أبرمت بين جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة وبين مجلس الأعمال السعودي المصري وقعها عن الجمعية د يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن مجلس الأعمال السعودي المصري السيد بندر العامري رئيس المجلس.

وتهدف هذه الاتفاقية بشكل عام إلي توحيد الجهود والرؤى والفاعليات وقواعد البيانات والدراسات المشتركة بين القطاع الخاص المصري الفاعل في الملف الأفريقي وبين القطاع الخاص السعودي الذي يتجه بقوة للعمل وللتجارة والاستثمار في قارة أفريقيا.

ومن جانبه صرّح الدكتور يسري الشرقاوي للإعلام السعودي والدولي وللإعلام المصري عقب توقيع الاتفاقية بأننا نؤكد حرصنا الشديد أن نكون ظهيراً فاعلاً في المعادلة الاقتصادية خلف توجهات القيادة السياسية في البلدين ، وان التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تحديات غير مسبوقة تجعلنا كقطاع خاص حريصين كل الحرص علي الحفاظ علي أعمالنا وتنميتها في استثمارات عربية وأفريقية بينية وعابرة للحدود تجعل تواجدنا بمشروعاتنا وشركاتنا فاعلاً في العمق الأفريقي.

وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن ننفذ مع مجلس الأعمال السعودي المصري خطة فيما بيننا تستهدف توسيع التعاون والخروج المشترك للعمل في القارة الأفريقية سواء في قطاعات الأمن الغذائي أو الطاقة أو البينية التحتية أو الرقمية وهذا ما شملته جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في الرياض وما دار في حوارتنا ودوائر الاهتمام حول الفرص المستقبلية وكيفية العمل المشترك عليها، وأننا نعلم جيدا بعد عمل جاد في القارة استمر ٣ سنوات متواصلة بقائمة التحديات وكيفية التغلب عليها تدريجيا لاسيما أن علاقتنا الآن بالأشقاء داخل الدول الافريقية باتت أفضل بكثير فيما يتعلق بمفردات الاستثمار والتجارة وما مهدنا له في كافة أعمالنا السابقة وهذه هي واحدة من محددات فهم الاسواق الأفريقية ومتطلباتها واحتياجاتها.

وأشار الشرقاوي إلي أن هذه المرحلة الهامة في عمر وتاريخ الاقتصاد العالمي تجعلنا ننتبه إلي أن العالم بأثره يعلم أن أفريقيا هي الملاذ الأمن والحل للخروج من عديد من الأزمات وأن هذا الحل الوصول إليه ليس ممهدا بالورود وأن الخروج بنتائج مع التعاملات الافريقية ستحتاج الي صبر وجهد وعمل جاد وقناعات جديدة ومنظومة بنكية مصرفية فاعلة سواء للبنوك المصرية او السعودية، كما أننا نؤمن تمام الأمان أن النجاحات القادمة والخروج من الأزمات سيأتي من خلال التكاملية وليس التنافسية بمفهومها السطحي وهذه المنهجيات الجديدة ستساعدنا علي تحقيق أهدافنا المشتركة بشكل مضمون، وأن تكاملية القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والسعودي قادران معا علي النجاح في الملف الأفريقي لا سيما أن كلتا البلدين لديهم أعمال بدأت بالفعل في القارة وستستمر بقوة.