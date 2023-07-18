الشرقية.. بدء تطوير الحركة المرورية بطريق الخليج العربي وإغلاقه جزئياً

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على “تويتر”، أن أعمال التطوير والتحسين ستجرى على مراحل عدة، وسيتم البدء بإغلاق جزئي للطريق لعمل حارات للدوران قبل ميدان الصدفة وبعده.