® الشرق الأوسط تقدّم في السعودية سوقًا عربية مصنوعة بالكامل من مكعبات LEGO

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قدّمت LEGO® الشرق الأوسط، بمناسبة شهر رمضان، شيئًا مميزًا لجميع أفراد الأسرة، ودعت الأسر في جميع أنحاء المملكة لتستكشف سوقًا عربية غامرة مصنوعة بكل ما فيها من مجوهرات وفوانيس وتوابل، من مكعبات LEGO!

ودعت LEGO الشرق الأوسط جميع أفراد الأسرة إلى إطلاق العنان لإبداعاتهم وبناء شيء مبتكر يرمز إلى روحانية هذا الشهر الفضيل. ويقام المعرض التفاعلي ما بين 22 مارس و20 إبريل من الساعة 8:30 مساءً وحتى 2:30 صباحًا في مول العرب في جدة، والنخيل مول في كل من الرياض والدمام. وشجّعت LEGO الأسر على عدم تفويت هذه التجربة التي لا تُنسى، فربّما يعثر الأطفال على شيء من روائع الأسواق العربية القديمة، كسجّادة سحرية مثلًا!