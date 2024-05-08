الشركة السعودية للقهوة تتسلم رخصة بناء مصنع لها في جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

المناطق_جازان

سلَّم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم أمس، الشركة السعودية للقهوة رخصة بناء المصنع الأول لإنتاج القهوة في جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وذلك ضمن توقيع المدينة لحزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية.

ويهدف المصنع، الذي سيقام على مساحة 30.000 متر مربع، إلى إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يتواءم مع مستهدفات الرؤية الحكيمة 2030، ويسهم في استدامة قطاعة القهوة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للقهوة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتركز على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية، والقيام بدور رئيس في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، بصفتها موطناً رئيساً للبُنّ السعودي الفاخر، والإسهام في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.