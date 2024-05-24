الشركة السعودية للقهوة تشغل أول مصنع للبن بجازان في الربع الثاني 2025

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تعتزم الشركة السعودية للقهوة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بناء أول مصنع للشركة في جازان نهاية مايو الجاري على أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع وتشغيله بداية الربع الثاني من 2025، بحسب ما ذكرت لـ”الاقتصادية”.

وأوضحت الشركة أن المصنع سيبدأ العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 27 ألف طن سنويا من البن الأخضر متضمنا 9 آلاف طن سنويا من البن المحمص، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى الضعف.

واشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، تغطي ربط جميع أصول المصنع، بما في ذلك ماكينات الإنتاج وأجهزة المبنى، بنظام متكامل يضمن رقمنة العمليات الداخلية والخارجية ومراقبة العمليات الدورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعاقد على ماكينات إنتاج صُنعت من قبل 2 من أبرز مصنعي ماكينات القهوة على مستوى العالم ومزودة بتقنيات رقمية متقدمة . وتشمل الخطة أيضاً أتمتة كاملة لجميع خطوط الإنتاج لتقليل الفاقد وضمان جودة المنتج.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أعلنت الشركة خطتها لتوسيع نطاق عملياتها الزراعية و إنشاء مزارع نموذجية في جازان أو في غيرها من مختلف مناطق جنوب السعودية استجابة للزيادة المستمرة في الطلب على القهوة، حيث تصب استثمارات الشركة في تنمية صناعة القهوة المحلية بدءا من الزارعة، ثم المعالجة والتصنيع، ثم الترويج والتسويق.

وسيعمل المصنع عند إنشائه سيتعامل مع جميع مزارعين المنطقة لاستلام المحاصيل في مركز معالجة للبن ثم ينقل لخطوط الإنتاج في المصنع الخاص بالشركة كبن أخضر للتحميص و التعبئة، كما أن الشركة السعودية للقهوة تتعاقد مع موردين محلين لشراء وإعادة إنتاج شتلات بن الأربيكا ولا تستورد بذور البن بهدف زراعتها معتمدة بشكل رئيس على الزراعة المحلية.

ويهدف المصنع الذي سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع، إلى إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، وتم تجهيزه بخطوط إنتاج مزودة بأحدث التقنيات لتلبية الطلب المتزايد على منتجات القهوة، سواء كان ذلك لسد الطلب المحلي الذي يشهد نمواً، أو لتغطية الطلب الإقليمي والعالمي.

يذكر أن الشركة السعودية للقهوة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتركز على دعم منتج القهوة المحلي والقيام بدور رئيس في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، بوصفها موطنا رئيسا للبن السعودي الفاخر، والإسهام في تعزيز قدرات السعودية على تصدير أجود حبوب البن من مصادر مختلفة للأسواق العالمية.

وبحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن في السعودية 3 آلاف مزرعة بن تحتوي على نحو 450 ألف شجرة، وارتفع حجم الإنتاج من 800 طن في 2020 إلى 1485 طنا في 2023 بزيادة 37 %.