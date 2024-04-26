الشركة الصينية المالكة لـ “تيك توك” ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا بدلا من بيعه

المناطق_متابعات

أعلنت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” إغلاقه بدلا من بيعه؛ إذا استنفدت جميع الخيارات القانونية أمام التشريعات الأمريكية لحظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الخوارزميات التي يعتمد عليها تطبيق “تيك توك” في عملياته تعد أساسية لعمليات الشركة الصينية (الأم) “بايت دانس”؛ مما يجعل بيع التطبيق بالخوارزميات؛ أمرًا مستبعدا، كما أن التطبيق يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات الشركة؛ لذلك تفضل إغلاقه في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلا من عملية البيع لأي مشتر أمريكي.

وأشارت إلى أن تأثير الإغلاق على أعمال الشركة الصينية سيكون “محدودًا”، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وكان الكونجرس الأمريكي قد اعتمد – أمس – قانونا يطالب مجموعة “تيك توك” العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة .