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الشركة الوطنية للتأمين توفر وظائف شاغرة ..إليك رابط التقديم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 11:00 صباحًا

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كشفت الشركة الوطنية للتأمين، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التأمين؛ بفرع الشركة بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفية المتوفرة هو:

– مسؤول إعادة التأمين.
‏(Reinsurance Officer)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة الدبلوم / البكالوريوس في الإحصاء أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التجارة أو التأمين أو البنوك.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.

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– شهادة IFCE.
– ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية).
– مهارات الاتصال الفعال.
– العمل الجماعي والتعاون.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقيّة التفاصيل والمتطلبات عبر موقع (LinkedIn).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 11:00 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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