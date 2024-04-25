الشريك الأدبي برفحاء يقيم أمسية “التذوّق الأدبي”

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أقام مقهى الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمحافظة رفحاء أمس، أمسية بعنوان “التذوّق الأدبي” للشاعر ممدوح الراوي، وبندر العناد، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي والإعلامي بالمحافظة.

وتناولت الأمسية عدة محاور منها، البدايات الشعرية، والنصوص في مرحلة البداية، والتجربة الشعرية التي تسهم في خدمة الشاعر، ودور الوسط الثقافي في احتواء المثقّف، والشعر العمودي والشعر الحر، والمؤثرات على الذوق الأدبي، بالإضافة لمرحلة النضج الحقيقية للكاتب ، كما جرى تقديم عدد من النصوص والقصائد الشعرية.

وفي ختام الأمسية أتيح المجال للحضور بالمشاركة بمداخلات أثرت الأمسية.