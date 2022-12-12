الشمراني: مدرب المغرب أعاد حمدالله للواجهة.. فيديو

قال أحمد الشمراني، الإعلامي الرياضي، أن وليد الركراكي ، المدير الفني لمنتخب المغرب جعل من نجوم المنتخب المغربي أسرة واحدة، وأعاد حمدالله للواجهة.

وقال “الشمراني” خلال لقائه ببرنامج “المنتصف”، أن نقطة التحول في المنتخب المغربي هو المدرب، الركراكي أن يغير التركيبة بشكل عام، وان يصنع الأسرة الواحدة بطريقته، وجود الركراكي غير أمور كثيرة داخل المنتخب”

وتابع: ليوم الركراكي يستاهل من الكل الثناء، فالمدرب الوطني متى ما وجد الفرصة سيبدع، حتى حمدالله اللي كان مبتعد بسبب ظروف خلافات وتصريحات متبادلة أعاده، ولاحظنا حمدالله مع الفريق وهو احتياط حتى ولا تصريح.

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