الشمري تحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

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حصلت الباحثة هديل بنت عبدالله الشمري على شهادة الدكتوراه من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مساء الإثنين الموافق 8/ 12/ 1444 هجرية في أطروحتها العلمية التي قدمتها والتي بعنوان:

(تطوير أداء الإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء النموذج الاوربي للتميز ((استراتيجية مقترحة)).

وقد أشرف على البحث الأستاذ دكتور : فاطمة عبدالله البشر ، وتم مناقشة الرسالة عن طريق كل من الأستاذ دكتور :

يوسف عبدالرحمن الشبل الاستاذ للإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، والدكتورة : مها بنت صالح العمود الاستاذ المشارك للادارة للتربوية بجامعة الملك سعود .

وبعد مناقشة علنية أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالبة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.( أ . + )

وفي نهاية المناقشة قدمت الدكتورة هديل عبدالله الشمري شكرها الجزيل ؛ وثنائها العاطر لسعادة الأستاذ دكتور فاطمة البشر المشرفة على الرسالة ؛ لجهودها ؛ وصبرها ؛ وتوجيهاتها ؛ ومتابعتها المستمرة ؛ كما أزجت شكرها لكل من كان له يد او رأي أو مشورة حتى اتمت هذه الأطروحة وحصلت منها خلالها على هذه الدرجة .