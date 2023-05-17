“الشهراني” يرعى مُلتقى الربع الثاني لقيادات صحة بيشة لعام 2023م

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رعى مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ “فالح بن ناصر الشهراني” ، ملتقى الربع الثاني لقيادات صحة بيشة لعام 2023م، وبحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية، ومدراء المستشفيات، ومشرفي القطاعات الصحية وعدد من الإدارات المعنية بتفعيل الخطة السنوية لصحة بيشة خلال عام 2023م.

وشمل الملتقى كلمة لمدير صحة بيشة الأستاذ “فالح الشهراني” ، شكر فيها الجميع على مايقدمونه خلال هذه الفترة من جهود كبيرة في تحقيق الإنجازات المتواصلة والمميزة لصحة بيشة، كما نوّه “الشهراني” على أهمية الملتقى وانعكاساته الإيجابية من خلال العروض المقدمة ومشاركة جميع الحضور، إضافة الى تفعيل التواصل الفعّال بين الإدارات ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

وتضمّن اللقاء عرض تقرير عن نسب الانجاز للمستهدفات المعتمدة بالخطة السنوية للربع الأول لهذا العام ، ومناقشة التحديات للإنجاز في الربع الثاني ، وسير مؤشرات الاداء والمشاريع التي تم انجازها، واستعراض تقارير الزائر السري، وكذلك استعراض للمنجزات والمبادرات المعتمدة خلال العام الماضي 2022م، وذلك للسـير نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة.

كما تم تكريم عدد من الادارات المتميزة في مؤشرات الأداء وعدد من منسوبي صحة بيشة بناء على أراء المستفيدين خلال عام 2022م.