الشهراني يوجه رسالة لـ الملك وولي العهد

وجه ياسر الشهراني، ظهير الهلال ومنتخب السعودية الأول، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالإـــضاقة إلى الشعب السعودي على دعمه بعد الأصابة القوية التي تعرض لها.

وكان نجم نادي الهلال ثد تعرض لإصابة قوية، بعد اصطدامه بالحارس محمد العويس، بعد مباراة الأخضر ضد الأرجنتين والتي انتهت بفوز الصقور على راقصي التانجو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى للمجموعات.

وكانت إصابة الشراني عباراة عن كسر في عظام الوجه، كما تطلب إجراء عملية عاجلة في البنكرياس، واكن ولي العهد قد طلب نقله في طائرة خاصة إلى الرياض من أجل مباشرة علاجه سريعًا مع قلب جموع الشعب عليه.

وقال ياسر الشهراني رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على اهتمامهما، وما وجدته من عناية ورعاية”.

وأضاف: “أتقدم بالشكر لسمو وزير الحرس الوطني ولكافة الطاقم الطبي في المستشفى على حرصهم واهتمامهم، وأشكر سمو وزير الرياضة على سؤاله الدائم ومتابعته المستمرة وأثمّن حرص ومتابعة سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأكمل الشهراني رسالته قائلًا: “أشكر سعادة رئيس نادي الــــهلال على اهتمامه ومتابعته، وأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشعب السعودي على سؤالهم الدائم ومتابعتهم ودعائهم، مثمنًا هذه الوقفة غير المستغربة منهم”.