الشهري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشر بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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رفع الدكتور أحمد بن علي الشهري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشر بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعا الشهري، المولى العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عليهما الصحة والعافية.

كما قدّم شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه ومساندته؛ لتحقق الرئاسة رسالتها وأهدافها السامية.