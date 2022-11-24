الشهري يكشف مفاجأة مدوية بشأن إصابته السابقة

كشف مهاجم نادي الهلال ولاعب كرة القدم السعودي صالح الشهري سر عودته القوية من إصابة كادت أن تنتهي مشواره الكروي.

وعاد الشهري مع المنتخب السعودي لكأس العالم “قطر 2022” بعد تعرضه لـ “إصابة خطيرة” في وتر العرقوب أبقته “تسعة أشهر”.

وسجل مهاجم الهلال في فوز السعودية التاريخي 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وأكد الشهري، في تصريحا صحفية، أنه عاد للعبة وتألق من جديد، الحمد لله تعالى ثم العمل الجاد والعزيمة، كما أننا كنا سعداء ليـــوم واحد فقط ، بعد الانتصار التاريخي على الارجـــنتين، ثم بدأنا الاستعداد لمواجهة بولندا.

وأضاف الشهري أن المباراة ضد الأرجنتين كانت عبارة عن مـــباراة من ثلاث نقـــاط فقط هدف الفريق هو الاستمرار في الفوز والتقدم إلى دور الـ16، وسيواجه المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم منافسه البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 نوفمبر.