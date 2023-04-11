الشلهوب: والدي منعني من الذهاب إلى النادي لهذا السبب (فيديو)

كشف محمد الشلهوب نجم الهلال السابق والمنتخب السعودي، عن موقف تعرض له في طفولته بسبب حبه الشديد لكرة القدم.

وأضاف الشلهوب خلال ظهوره في برنامج “ذات مع سامي الجابر” المُذاع عبر قنـــاة السعـــودية: “كنت أنهي واجباتي الدراسية ثم أقضي بقية وقتي في لعب الكرة، وحينما حصلت على تقدير مقبول في إحدى المواد الدراسية لم يكن ذلك مقبولا لدى والدي”.

وأكمل: “والدي منعني حينذاك من الذهاب إلى النادي فبكيت بسبب ذلك الموقف على الرغم من أني وعدت الأسرة بأنني سأحسن مستواي الدراسي، واستطعت الخروج إلى النادي، قد نشأت في أسرة كروية وكان منها أخوان يلعبان في نادي الهلال في مرحلة الناشئين”.

محمد الشلهوب: لهذا السبب عاقبني والدي بمنعي من الذهاب إلى النادي#ذات_محمد_الشلهوب@mbsh_10@Samialjaber pic.twitter.com/MSs0lHuwwk — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 10, 2023

اقرأ ايضًا