تحذير للأمهات.. تعرف على أبرز أعراض إصابة الأطفال بمرض الشيخوخة المبكرة

قال الدكتور خالد المنيع، استشاري طب الأطفال، إن أول حالة مصابة بمرض الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال كانت في عام 1886 م، في بريطانيا، موضحًا ان هناك العديد من الأعراض التي تكون مصاحبة للأطفال عند الإصابة.

عدد الأطفال المصابين في العالم بمرض الشيخوخة المبكرة

وأضاف خالد المنيع خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن مرض الشيخوخة المبكرة نادر حيث تم رصد نحو 170 حالة في العالم تم رصدها، موضحًا أن مجلة الطبية الخاصة بمرض الشيخوخة تتوقع زيادة معدل الإصابات إلى 400 طفل سيصابون في مختلف الدول خلال الفترة المقبلة.

أعراض الإصابة بمرض الشيخوخة المبكرة في الأطفال

وتابع: أن أبرز أعراض الإصابة بمرض الشيخوخة المبكرة في الأطفال متعددة ومختلفة، حيث أبرز الأعراض تتمثل في:

شكل الوجه

عيون جاحدة

أنف مقوسة

صغر في الذقن

سقوط للشعر والرموش

ضيق في الوجه

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