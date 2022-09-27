تعرف على أسباب إصابة الأطفال بمرض الشيخوخة المبكرة

قال الدكتور خالد المنيع، استشاري طب الأطفال، إن إصابة العديد من الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم يصابون بمرض الشيخوخة المبكرة، مؤكدًا أن الإصابة بمرض الشيخوخة المبكرة يحدث نتيجة وجود خلل الكروموسومات.

أسباب إصابة بالأطفال بالشيخوخة المبكرة

وأضاف خالد المنيع، خلال لقائه ببرنامج “صياح السعودية” أنه يجب على الأطباء أو المختصيين بعلاج الأطفال المصابين بالشخيوخة، معرفة أسباب البروتين المسببة لأمراض الشيخوخة.

وتابع: أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في نوفمبر 2020 اعتمدت علاح جديد لعلاج الشيخوخة المبكرة الأطفال التي تقلل بنسبة كبيرة الإصابة من أعراض الإصابة.

موعد ظهور الإصابة بالشيخوخة المبكرة

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن أعراض الشيخوخة المبكرة للأطفال لا يمكن تشخيصها أثناء وجود الجينن في بطن الأم، بل تظهر الأعراض بعد مرور تسع أشهر من الولادة وتظهر الأعراض تباعًا على جلد الخارجي للطفل.

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