الشيخ السديس: صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة وعلى المسلمين إحيائها

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حثّ معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, عموم المسلمين على الحرص على أداء صلاة الاستسقاء؛ بناءً على دعوةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى إقامتها في جميعِ أنحاء المملكة يوم الخميس القادم؛ تأسّيًا بسنّة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

وبيّن رئيس الشؤون الدينية فضل صلاة الاستسقاء؛ وأهمّية اتباع هدي النبيّ – صلى الله عليه وسلم – في رفع هذا البلاء بالاستسقاء وهو طلب الغوث من الله تعالى.

وقال الشيخ السديس: “إنّ صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة ينبغي على المسلمين إحياءها والحرص عليها, والابتهال إلى الله بالدعاء بطلب الغيث الهني”.