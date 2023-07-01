الشيخ السديس يؤكد جاهزية قرابة 6 آلاف كادر بشري لاستقبال الزوار في الموسم الثاني بالمسجد النبوي

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جاهزية المسجد النبوي لاستقبال الزوار في الموسم الثاني من خلال قرابة 6 آلاف كادر بشري لتقديم منظومة خدمات متطورة بمؤشرات جودة معيارية عالمية.

وأضاف معاليه أن وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال تضافر جهود إدارتها تحرص على تقديم منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن وتوفير كل سبل الراحة لهم والتسهيل عليهم ليؤدوا عبادتهم وسط بيئة تعبدية خاشعة.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – خير الجزاء نظير ما توليه من عناية فائقة ورعاية دائمة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما.