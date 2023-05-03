الشيخ السديس يتفقد جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ضرورة بذل أقصى الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية قام بها معاليه للتأكد من جاهزية المنظومة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

كما أكد على ضرورة تطبيق الخطط الميدانية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتعينهم على أداء عباداتهم، وفق أعلى معايير الجودة الخدمية الميدانية وبما يتواءم مع الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومستهدفاتها نحو التحسين والتطوير المتواصل لمختلف خدمات ضيوف الرحمن.

ورفع معاليه وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما سائلاً الله – عز وجل – أن يجزيهما خير الجزاء.