الشيخ السديس يزور معرض ” تاريخ الدولة السعودية ” بـوكالة الأنباء السعودية

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زار معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مساء اليوم، معرض “تاريخ الدولة السعودية” بمقر وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتجول معاليه في أرجاء المعرض يصحبه رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران الذي قدم له شرحًا عن أهداف مبادرة “واس” من إقامة المعرض انطلاقًا من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزًا لرسالتها التثقيفية والمعرفية التاريخية، والذي أُعدّ بأسلوبٍ تفاعلي وباستخدام تقنيات مرئية ووسائط متعددة تحكي مراحل تاريخ الدولة السعودية.

واطلع الشيخ السديس على محطات المعرض وفق مسارٍ زمني متسلسل بدءًا من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما تشهده المملكة من حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ مشرق.

وثمّن معاليه لوكالة الأنباء السعودية مبادرتها من خلال هذا المعرض، استشعارًا بدورها الإعلامي والتثقيفي وترسيخًا للعمق التاريخي للدولة السعودية وقال :” المعرض يمثل ذاكرة لتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، ويعكس رسالة الوطن العالمية من الدرعية إلى العالم بإنسانيته وحضارته وبريادة المملكة في كل المجالات”.

ونوه الشيخ السديس بالدور التكاملي بين الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين ووكالة الأنباء السعودية لصنع قصة نجاح بين الطرفين، من خلال توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق وإدارة المشروعات الإعلامية لنشر رسالة الحرمين وإقامة الفعاليات التي تعزز الدور التناغمي والتكاملي والتنسيقي بين أجهزة الدولة.

وقال معاليه:”جميعنا يعمل على إيصال رسالة الدين والوطن مستثمرين الإعلام, لاسيما المتميز والاحترافي كوكالة الأنباء السعودية ورسالتها الوطنية والمحلية والإسلامية والعالمية في إيصال رسالة الدين وريادة الدولة لمنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم الذي يتطلع إلى الطموحات التي تقوم بها بلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة من خلال القوة الناعمة في الحرمين الشريفين واستثمار الإعلام عبر “واس” لنشر هذا الخير إلى العالم أجمع.

وأكد معاليه أن الاعلام شريك نجاح وفاعل وأساس ويأتي في مقدمته جهود وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية، معربًا عن اعتزازه بما تقدمه “واس” للعالم من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن ، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه الجهود المباركة، وأن يبارك جل وعلا في الجهود المبذولة من رجالات الوطن في كل أجهزة الدولة.

وبيّن معاليه أن المعرض إلى جانب بعده التاريخي يفتح آفاقًا كبيرة لاستشراف المستقبل في ظل رؤية السعودية 2030 التي تعنى بالأصالة والمعاصرة وإيصال ريادة المملكة إلى العالم لتبيان وسيطة الدين الإسلامي واعتداله وتسامحه وتعايشه وحواره وريادة “السعودية” العالمية في كل المجالات.