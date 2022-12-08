الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس يوم غد الجمعة يترأس غداً الجمعة وفد قطر في القمة الخليجية

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يترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي ستنعقد يوم غد الجمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتنعقد في المملكة غدا ثلاث قمم هي “السعودية – الصينية، والخليجية – الصينية، والعربية – الصينية”، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

ووصل إلى الرياض لحضور القمة العربية الصينية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، كما وصل ولي عهد الكويت للعاصمة السعودية للمشاركة في القمتين العربية والخليجية الصينية.