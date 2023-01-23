الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل ناصر العطية

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استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، البطل القطري ناصر العطية بالديوان الأميري، بعد تتويجه بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر عن تهانيه لبطل رالي داكار بتتويجه باللقب للمرة الخامسة، كما أشاد بإنجازاته الرياضية، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد في مسيرته الرياضية.

فيما أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على دعمه الدائم، مؤكداً حرصه على التميز في الاستحقاقات القادمة من أجل المساهمة في رفع اسم قطر عالياً في المحافل الرياضية.