الشيخ محمد الخواجي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية

المناطق_الأحساء

أصدر معالي الرئيس العام للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله قرارًا يقضي بتكليف فضيلة الشيخ محمد الخواجي مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية.

هذا ويعدّ الشيخ الخواجي من الكفاءات المؤهلة والقيادات الوطنية المتميزة وله جهود في تفعيل حملات وبرامج الرئاسة ومشاركات مع الجهات الحكومية والامنية والاهلية.

وتدرّج الشيخ الخواجي في عددٍ من المهام الوظيفية والقيادية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وتهنئ صحيفة المناطق الشيخ الخواجي على هذا التكليف وهذه الثقة ، سائلين الله له مزيدا من التوفيق في خدمة الدين ثم الملك و الوطن .