الصادرات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة ترتفع 32.5 % خلال 11 شهرا

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الـ11 شهرا الماضية بمقدار 32.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية.

ووصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى 662.307 وحدات في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بـ499.854 وحدة قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الكورية للسيارات والتنقل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال هذا العام بأكمله 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق، نظرا لأن حجم صادرات السيارات الصديقة في المتوسط الشهري يراوح بين 50 ألفا و60 ألف وحدة في العام الجاري.

وفي العام الماضي، وصل الحجم إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفا، كما بلغت القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.61 مليار دولار، وكان نمو صادرات الصديقة للبيئة مدفوعا بشعبية النماذج الكهربائية والهجينة.

ومن إجمالي صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال الشهور الـ11 الأولى، كانت هناك 316.654 سيارة كهربائية، وتليها 283.685 سيارة هجينة، و61.694 سيارة هجينة قابلة للشحن الخارجي.

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بمقدار 65.7 في المائة على أساس سنوي، وشهدت صادرات السيارات الهجينة زيادة بنسبة 6.5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة 30.8 في المائة على أساس سنوي إلى 274 وحدة.

وقال مسؤول في الصناعة “إن صادرات السيارات الكهربائية، محرك نمو للمستقبل، شهدت زيادة، لكن عددا متزايدا من الدول خفض أو ألغى الدعم المقدم لمشتري العلامات التجارية الكورية وغيرها من العلامات التجارية الأجنبية”، مشددا على الحاجة إلى وضع الحكومة إجراءات مضادة.

في غضون ذلك، وصل عدد الأجانب الذين لديهم وظائف في كوريا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ مليون شخص هذا العام، وكان ما يقرب من 80 في المائة منهم يعملون لدى شركات يعمل فيها أقل من 50 موظفا، وفقا لما أظهرته بيانات صدرت أمس.

ووصل عدد الأجانب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق والمقيمين في البلاد إلى 1.43 مليون اعتبارا من مايو، وكان لدى 923 ألفا منهم وظائف في كوريا وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.