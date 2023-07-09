الصالح ينقذ طفلا من الدهس

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في موقف بطولي وسريع وشهم أنقذ الأستاذ صالح بن حجاج الصالح طفل من الدهس بعد أن استغفل الطفل ذو الثلاثة أعوام ذويه منطلقا باتجاه طريق الملك عبد العزيز السريع بالجوف دومة الجندل ، وذلك مع مرور المركبات بسرعة عالية .

حيث أقدم الاستاذ صالح بكل شجاع باللحاق بشكل سريع بالطفل والإمساك به قبل أن يتم دهسه – لا قدر الله – مما شهد تفاعل العديد من المواطنين والمقيمين المتواجدين بالموقع وداخل المطعم وتقدم ذوي الطفل شكرهم وتقديرهم للصالح لما أقدم من شجاعه وبطولة لإنقاذ الطفل سائلا الله أن يحفظ الجميع بالخير و السلامة .