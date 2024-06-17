“الصحة”: أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية حتى يوم عيد الأضحى

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أوضحت “الصحة” أن أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى يوم عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، و 236 قسطرة قلبية، و939 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 3,058 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المنظومة الصحية لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، وضمن التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزّعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.