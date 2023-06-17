“الصحة”: أكثر من 32 ألف حاج تلقوا الخدمات الطبية في المدينة المنورة

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أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 32 ألف حاج تلقوا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة .

وقالت الوزارة أن 28.878 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية , في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 3365 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري ، كما أجريت أربع عمليات قلب مفتوح استدعت الحالة الصحية لـ 51 حاجاً من عدة جنسيات، إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية ، إضافة إلى 44 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب 98 جلسة لغسيل الكلى ، فيما استفاد 150.008 من الحجاج من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة .

وبينت ” الصحة ” أن تلك الخدمات الطبية تشكّل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة الرشيدة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج .