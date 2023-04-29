“الصحة”: احذروا من قلة شرب الماء.. وهذه خطورتها

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حذرت وزارة الصحة من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالجفاف بسبب قلة شرب الماء، داعيةً إلى العمل على الوقاية من خطورة هذا الأمر.

وأوضحت الوزارة، أن الجفاف عبارة عن فقدان الجسم للماء أكثر مما يتناول، وتشمل أعراضه الشعور بالعطش والشعور بالتعب والبول الأصفر الداكن، إلى جانب جفاف الفم والشفتين والعينين، والتبول قليلاً.

ولفتت إلى أن أسباب الجفاف تتضمّن الحمى والإسهال والقيء وفرط التعرّق والتبول الزائد، مشددةً على ضرورة شرب الماء عند الشعور بالأعراض، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.