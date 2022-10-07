«الصحة»: اختبار حساسية البيض ليس شرطًا عند تطعيم الـ9 أشهر للأطفال

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، طرق خفض درجات الحرارة لدى الأطفال، عقب أخذهم للتطعيمات، حيث يتم اتباع الآتي:

ـ تناول خافض حرارة مثل دواء باراسيتامول، بجرعة مناسبة للحالة الصحية.

ـ الاستحمام بماء فاتر وليس بارد، واستخدام كمادات معتدلة الحرارة، وينبغي أن لا تكون كمادات ثلج أو باردة جدًا.