“الصحة”: اكتمال جاهزية مستشفى منى الشارع الجديد

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أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى منى الشارع الجديد أكمل جاهزيته لاستقبال المراجعين من حجاج بيت الله الحرام لتقديم الخدمات الصحية لهم ضمن منظومة المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وبينت أن سعة مستشفى منى الشارع الجديد تبلغ 50 سريراً، منها 13سريراً للطوارئ، و2 أسرة للإنعاش ، و 3 أسرة عزل، وقسم للإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما تم تجهيز أسرة خاصة لقسم الإسعاف والطوارئ بأجهزة حديثة لاستقبال الحالات الطارئة، كما يوجد بالمستشفى 10عيادات عامة وتخصصية، وقسم المناظير، ووحدة عزل ، ووحدة العناية المركزة بسعة 16 سرير بكامل تجهيزاته الطبية ، و حده غسيل الكلي بسعة 4 سرير ، و قسم التعقيم ، وأقسام للتنويم، كما تم تجهيز المختبر بالمستشفى بأحدث الأجهزة الحديثة والتي تعطي نتائج سريعة في وقت قياسي.