“الصحة”: التحصين بلقاح الإنفلونزا يقلل من احتمالية دخول المستشفى 40 – 60 %

وأضافت عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه من المتوقع أن تسبّب الإنفلونزا الموسمية 290 ألفاً إلى 650 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم، حسب منظمة الصحة العالمية.