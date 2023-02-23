“الصحة الخليجي”: اكتشاف الأمراض مبكراً يضاعف نسبة التعافي منها

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أكد مجلس الصحة الخليجي أن الاكتشافات المبكرة للأمراض تساعد في التعافي منها بنسبة كبيرة.

وأوضح أن معدل الشفاء من سرطان الثدي يصل إلى 95% إذا تم الكشف عنه مبكراً، بينما 90% من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول.

وأشار إلى أن 90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن، مبيناً بأن 46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب إلى الطبيب.