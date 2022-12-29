“الصحة الخليجي” يوضح أبرز فوائد شاي الكرك الشتوي

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بيّن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أبرز فوائد شاي الكرك، مشيراً إلى شهرته الواسعة في دول الخليج أثناء فترة الشتاء.

وأوضح المجلس أن شاي الكرك يحتوي على الهيل، المفيد في تخفيف الانتفاخات والتقلصات في المعدة، كما يحتوي على مضادات البكتيريا التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

وأضاف أن شاي الكرك يحتوي أيضاً على الزنجبيل الذي يساهم في التقليل من الغثيان، ومنع الإصابة من أمراض عدة منها أمراض القلب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

كما أشار إلى أن إعداد شاي الكرك يختلف من منطقة لأخرى، ولكن غالباً يتم إعداده بغلي أوراق الشاي وإضافة الحليب، مع نكهات مثل الهيل أو الزعفران أو القرفة أو الزنجبيل.

ونصح باختيار نوع حليب غير مُحلى لإضافته على الشاي، إلى جانب تركه يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة تقريباً، مع تجنب إضافة السكر والاكتفاء بالنكهات الطبيعية لتعزيز نكهة الكرك.